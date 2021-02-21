Разбавьте этот вечер яркими красками с лучшими анекдотами

Кто бы мог тогда подумать, что папа дяди Федора из "Простоквашино" был программистом: в свитере, с бородой и защищал кота.

- Здравствуйте, Рабинович! Куда спешите?

- Да вот, хочу свечку поставить.

- Так Ханука прошла!

- А геморрой нет...

Передаю привет девушке, которая в понедельник утром в трамвае номер три сидела возле меня и все время писала что-то в телефоне, заслоняя его рукой. Как будто бы мне интересно, что она там делала ужратая в субботу у Катьки, и с кем она там переспала.

Профессор-филолог читает лекцию:

- Существуют языки, где двойное отрицание может означать утверждение.

Но не существует языка, где бы двойное утверждение означало отрицание.

Из аудитории:

- Ага, конечно...

А когда я училась в школе, у нас охранников не было. Вполне со всем справлялась уборщица с мокрой тряпкой.