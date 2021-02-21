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Воскресенье, 21.02.2021
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Разбавьте этот вечер яркими красками с лучшими анекдотами

Разбавьте этот вечер яркими красками с лучшими анекдотами
Обновлено 16:57 Сегодня Телеграф

Кто бы мог тогда подумать, что папа дяди Федора из "Простоквашино" был программистом: в свитере, с бородой и защищал кота.

- Здравствуйте, Рабинович! Куда спешите?

- Да вот, хочу свечку поставить.

- Так Ханука прошла!

- А геморрой нет...

Передаю привет девушке, которая в понедельник утром в трамвае номер три сидела возле меня и все время писала что-то в телефоне, заслоняя его рукой. Как будто бы мне интересно, что она там делала ужратая в субботу у Катьки, и с кем она там переспала.

Профессор-филолог читает лекцию:

- Существуют языки, где двойное отрицание может означать утверждение.

Но не существует языка, где бы двойное утверждение означало отрицание.

Из аудитории:

- Ага, конечно...

Заряд позитива на день: новая порция анекдотов

А когда я училась в школе, у нас охранников не было. Вполне со всем справлялась уборщица с мокрой тряпкой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 430

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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