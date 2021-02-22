Сделаем ваш понедельник ярче: свежая порция анекдотов

Девушка вооруженная пилочкой для ногтей опаснее девушки вооруженной пистолетом, который еще надо снять с предохранителя.

- Продайте мне собаку.

- Суку?

- Не, с*ку не надо, давайте нормальную.

- Сука - это пол собаки.

- А зачем мне пол собаки? Давайте целую.

Бабушка в аптеке разговаривает с провизором:

- Дочка, дай мне таблеток!

- Вам каких?

- Да любых, у меня все закончились.

Рустем говорит своему однокласснику:

- Сегодня отец меня два раза выпорол.

- За что?

- Первый раз, когда я показал ему табель с отметками, а второй раз - когда понял, что это табель - его.

Одна девушка рассказывает приятельнице:

- Наконец-то я устроилась секретаршей в фирму, где шеф не пристает ко мне! И даже никто из его замов не домогается меня, представляешь? Вечера стали долгими и бессмысленными...