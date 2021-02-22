Сделаем ваш понедельник ярче: свежая порция анекдотов

Девушка вооруженная пилочкой для ногтей опаснее девушки вооруженной пистолетом, который еще надо снять с предохранителя.
- Продайте мне собаку.
- Суку?
- Не, с*ку не надо, давайте нормальную.
- Сука - это пол собаки.
- А зачем мне пол собаки? Давайте целую.
Бабушка в аптеке разговаривает с провизором:
- Дочка, дай мне таблеток!
- Вам каких?
- Да любых, у меня все закончились.
Рустем говорит своему однокласснику:
- Сегодня отец меня два раза выпорол.
- За что?
- Первый раз, когда я показал ему табель с отметками, а второй раз - когда понял, что это табель - его.
Одна девушка рассказывает приятельнице:
- Наконец-то я устроилась секретаршей в фирму, где шеф не пристает ко мне! И даже никто из его замов не домогается меня, представляешь? Вечера стали долгими и бессмысленными...