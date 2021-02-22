Скучать не придется: анекдоты на вечер для хорошего настроения

На мой вопрос, почему все-таки мужчины отращивают "животики", муж не задумываясь ответил:

Самое ценное должно храниться под навесом!

Жить стало намного проще. Лет двадцать назад, чтобы уронить телефон в унитаз, нужно было сначала оторвать аппарат от стены.

Муж возвращается в свой загородный дом из длительной командировки и с удивлением замечает на воротах табличку: "Осторожно! Во дворе злая собака!" Подозвав к себе жену, он интересуется:

- Дорогая, твоя мама к нам надолго?

У коней - кобылы. У быков - телки. У кобелей - суки. У дураков - дуры. Глянула на своего - король!

Решил провести 10 дней без Интернета. Завтра с утра напишу, как прошло утро без Интернета, в течение дня буду отписываться в Твиттер.