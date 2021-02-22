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Понедельник, 22.02.2021
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Скучать не придется: анекдоты на вечер для хорошего настроения

Скучать не придется: анекдоты на вечер для хорошего настроения
17:02 Сегодня Телеграф

На мой вопрос, почему все-таки мужчины отращивают "животики", муж не задумываясь ответил:

Самое ценное должно храниться под навесом!

Жить стало намного проще. Лет двадцать назад, чтобы уронить телефон в унитаз, нужно было сначала оторвать аппарат от стены.

Муж возвращается в свой загородный дом из длительной командировки и с удивлением замечает на воротах табличку: "Осторожно! Во дворе злая собака!" Подозвав к себе жену, он интересуется:

- Дорогая, твоя мама к нам надолго?

У коней - кобылы. У быков - телки. У кобелей - суки. У дураков - дуры. Глянула на своего - король!

Сделаем ваш понедельник ярче: свежая порция анекдотов

Решил провести 10 дней без Интернета. Завтра с утра напишу, как прошло утро без Интернета, в течение дня буду отписываться в Твиттер.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 424

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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