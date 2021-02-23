Лучшие антистрессовые анекдоты этим утром

- Дорогой, ты хоть чуточку меня любишь?
- Конечно, дорогая.
- Тогда купи мне шубу?
- Ну не настолько же, дорогая.
Чиновники лечатся за границей, чтобы не создавать очередей в наших больницах. О людях думают.
- Я уж не знала, что и делать, ушел на работу и все нет тебя и нет, думала уж и не вернешься.
- Галя, я на работе задержался на два часа, а ты уже мой катер и гараж на продажу выставила...
Если на сеансе ваш психолог нервно закурил и позвал коллегу посоветоваться, то дела ваши так себе.
Нашла у мужа в телефоне переписку с какой-то шлюхой. Скандал, истерика, слезы. После перепроверки оказалось, что это мои старые сообщения.