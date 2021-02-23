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Лучшие антистрессовые анекдоты этим утром

Лучшие антистрессовые анекдоты этим утром
06:00 Сегодня Телеграф

- Дорогой, ты хоть чуточку меня любишь?

- Конечно, дорогая.

- Тогда купи мне шубу?

- Ну не настолько же, дорогая.

Чиновники лечатся за границей, чтобы не создавать очередей в наших больницах. О людях думают.

- Я уж не знала, что и делать, ушел на работу и все нет тебя и нет, думала уж и не вернешься.

- Галя, я на работе задержался на два часа, а ты уже мой катер и гараж на продажу выставила...

Если на сеансе ваш психолог нервно закурил и позвал коллегу посоветоваться, то дела ваши так себе.

Скучать не придется: анекдоты на вечер для хорошего настроения

Нашла у мужа в телефоне переписку с какой-то шлюхой. Скандал, истерика, слезы. После перепроверки оказалось, что это мои старые сообщения.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 159

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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