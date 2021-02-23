Долой скуку и плохое настроение: подборка прикольных анекдотов

Странный народ мужики. Как спать со всеми без разбору - так ничего страшного, а как чужую флешку в свой комп вставить - так сразу спрашивают: "А вирусов нет?".

Врезается джип в черную волгу.

Из джипа выходит бугай и начинает битой лупить по стеклам, доходит до лобового стекла и увидев полковника полиции при параде говорит:

- О товарищ полковник, а я все стучусь стучусь, куда, кому деньги за ремонт отдавать?

Иногда я вспоминаю людей, стоявших передо мной в очереди к кассе и пообещавших мне, что сейчас они отойдут, а потом вернутся. Что с ними стало?

Никогда не признавайтесь, что вы - пьяница. Говорите всем, что вы - приверженец интервального потребления с произвольной частотой.

Самый наглядный пример того, как важно вовремя остановиться: создание человека Богом. Зверей вполне хватило бы.