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Вторник, 23.02.2021
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Долой скуку и плохое настроение: подборка прикольных анекдотов

Долой скуку и плохое настроение: подборка прикольных анекдотов
Обновлено 11:31 Сегодня Телеграф

Странный народ мужики. Как спать со всеми без разбору - так ничего страшного, а как чужую флешку в свой комп вставить - так сразу спрашивают: "А вирусов нет?".

Врезается джип в черную волгу.

Из джипа выходит бугай и начинает битой лупить по стеклам, доходит до лобового стекла и увидев полковника полиции при параде говорит:

- О товарищ полковник, а я все стучусь стучусь, куда, кому деньги за ремонт отдавать?

Иногда я вспоминаю людей, стоявших передо мной в очереди к кассе и пообещавших мне, что сейчас они отойдут, а потом вернутся. Что с ними стало?

Никогда не признавайтесь, что вы - пьяница. Говорите всем, что вы - приверженец интервального потребления с произвольной частотой.

Лучшие антистрессовые анекдоты этим утром

Самый наглядный пример того, как важно вовремя остановиться: создание человека Богом. Зверей вполне хватило бы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 592

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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