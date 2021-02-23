Улыбнись на все 32: вечерние анекдоты для отличного настроения

- Целый день пытаюсь скачать книгу из интернета, но по ссылкам все время попадаю к проституткам.
- Может, книга у них?
Хозяйка увольняет служанку. Та с обидой:
- Вы злая, сварливая, и даже в постели хуже, чем я!
- Это вам сказал мой муж?
- Нет, ваш шофер!
Священник наблюдает за человеком, играющим в гольф. Игрок замечает его, подходит и спрашивает:
- Святой отец, вы, наверное, считаете, что это грех - играть в гольф в воскресенье?
- Сын мой, играть так, как играешь ты - грех в любой день недели.
Студент из Эфиопии жалуется на лекции:
- Я думал сегодня ночью умру, температура -30 на улице.
Голос с задних рядов:
- А он в курсе, что сегодня ночью полгорода купаться будет?
Одна женщина приходит в офис своего мужа и застает благоверного сидящим на стуле с секретаршей на коленях! Муж, не теряя присутствия духа, делает вид, что диктует:
- Не смотря на финансовый кризис нашей фирмы, покупка второго стула просто необходима!