Улыбнись на все 32: вечерние анекдоты для отличного настроения

- Целый день пытаюсь скачать книгу из интернета, но по ссылкам все время попадаю к проституткам.

- Может, книга у них?

Хозяйка увольняет служанку. Та с обидой:

- Вы злая, сварливая, и даже в постели хуже, чем я!

- Это вам сказал мой муж?

- Нет, ваш шофер!

Священник наблюдает за человеком, играющим в гольф. Игрок замечает его, подходит и спрашивает:

- Святой отец, вы, наверное, считаете, что это грех - играть в гольф в воскресенье?

- Сын мой, играть так, как играешь ты - грех в любой день недели.

Студент из Эфиопии жалуется на лекции:

- Я думал сегодня ночью умру, температура -30 на улице.

Голос с задних рядов:

- А он в курсе, что сегодня ночью полгорода купаться будет?

Одна женщина приходит в офис своего мужа и застает благоверного сидящим на стуле с секретаршей на коленях! Муж, не теряя присутствия духа, делает вид, что диктует:

- Не смотря на финансовый кризис нашей фирмы, покупка второго стула просто необходима!