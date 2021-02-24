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Среда, 24.02.2021
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Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

Девочка спрашивает у мамы:

- Скажи, почему ты вышла замуж за папу?

Мама глубоко вздыхает и задумчиво говорит:

- Ну вот, и ты задаешь этот вопрос...

- Ты знаешь, у меня есть много денег на счете в банке!

- Так это же очень хорошо!

- Только есть один минус.

- Какой?

- Перед первой цифрой...

- Ты в институт поступил?

- Нет. А ты?

- Тоже нет.

Смотрите фильм "Служили два товарища".

По большому счету, плачущие женщины делятся на две категории - на тех, которых хочется пожалеть и тех, которых хочется удавить.

Улыбнись на все 32: вечерние анекдоты для отличного настроения

Маска для лица:

Берется квашенная капуста. Укладывается на тарелочку. Поливается маслицем. В рюмочку наливается водочка. Водочка выпивается, капусточка съедается... Лицо блаженно улыбается и свежеет.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 362

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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