Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: анекдоты

Девочка спрашивает у мамы:
- Скажи, почему ты вышла замуж за папу?
Мама глубоко вздыхает и задумчиво говорит:
- Ну вот, и ты задаешь этот вопрос...
- Ты знаешь, у меня есть много денег на счете в банке!
- Так это же очень хорошо!
- Только есть один минус.
- Какой?
- Перед первой цифрой...
- Ты в институт поступил?
- Нет. А ты?
- Тоже нет.
Смотрите фильм "Служили два товарища".
По большому счету, плачущие женщины делятся на две категории - на тех, которых хочется пожалеть и тех, которых хочется удавить.
Маска для лица:
Берется квашенная капуста. Укладывается на тарелочку. Поливается маслицем. В рюмочку наливается водочка. Водочка выпивается, капусточка съедается... Лицо блаженно улыбается и свежеет.