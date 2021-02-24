Шутки-прибаутки: веселые анекдоты для хорошего настроения

Женщина приходит к психологу и говорит:

– Доктор, вот смотрю я на себя и думаю, что я старая, толстая и страшная. Что со мной?

– Это называется прозрение.

Как в стране с таким уровнем семейного насилия можно писать на пачке «Две порции» и класть нечётное количество вареников?

Мужики!

Поверьте пригодиться. Если женщина красивая – скажите ей, что она умная. Если, не дай бог, умная – скажите, что красивая.

А если таки сомневаетесь – скажите, что она похудела…

– Мы ругались с моей девушкой, и потом она признала, что я прав.

Что мне делать? Я никогда раньше не был в такой ситуации.

– Извинись перед ней. Скажи, что ты не хотел, чтобы ты был прав.

Наконец-то я нашел ответ на вопрос, мучивший меня со школы: почему у нас такие уши и именно в этих местах? Оказалось, Создатель все предусмотрел: чтобы маски крепить во время пандемий.