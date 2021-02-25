Беспредельный юмор с самого утра: веселые анекдоты

HR. Как у вас обстоят дела с Excel?

Я. Я его ненавижу.

HR. Понятно, то есть пользователь с опытом.

Я всегда пью кофе со сливками по утрам, но сегодня я случайно перепутала сливки и 17% ликер… Это было самое доброе утро за последний месяц.

Две мухи, прогуливаясь по лысине:

– А помнишь, как мы раньше здесь в прятки играли?

– Даааа… Были времена..

– Ну что? К тебе или ко мне?

— Мужчина, а вы не слишком самонадеянны?

— Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради чего ещё 35-летняя женщина может прийти на выставку карбюраторов?..

Человеческий глаз – удивительный по своей сложности и гениальности механизм, конечно. Но, с другой стороны, вилкой ткнул – и все.