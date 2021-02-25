Беспредельный юмор с самого утра: веселые анекдоты

HR. Как у вас обстоят дела с Excel?
Я. Я его ненавижу.
HR. Понятно, то есть пользователь с опытом.
Я всегда пью кофе со сливками по утрам, но сегодня я случайно перепутала сливки и 17% ликер… Это было самое доброе утро за последний месяц.
Две мухи, прогуливаясь по лысине:
– А помнишь, как мы раньше здесь в прятки играли?
– Даааа… Были времена..
– Ну что? К тебе или ко мне?
— Мужчина, а вы не слишком самонадеянны?
— Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради чего ещё 35-летняя женщина может прийти на выставку карбюраторов?..
Человеческий глаз – удивительный по своей сложности и гениальности механизм, конечно. Но, с другой стороны, вилкой ткнул – и все.