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Четверг, 25.02.2021
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Беспредельный юмор с самого утра: веселые анекдоты

Беспредельный юмор с самого утра: веселые анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

HR. Как у вас обстоят дела с Excel?

Я. Я его ненавижу.

HR. Понятно, то есть пользователь с опытом.

Я всегда пью кофе со сливками по утрам, но сегодня я случайно перепутала сливки и 17% ликер… Это было самое доброе утро за последний месяц.

Две мухи, прогуливаясь по лысине:

– А помнишь, как мы раньше здесь в прятки играли?

– Даааа… Были времена..

– Ну что? К тебе или ко мне?

— Мужчина, а вы не слишком самонадеянны?

— Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради чего ещё 35-летняя женщина может прийти на выставку карбюраторов?..

Лекарство от грусти: смешные анекдоты на вечер 

Человеческий глаз – удивительный по своей сложности и гениальности механизм, конечно. Но, с другой стороны, вилкой ткнул – и все.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 203

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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