Лекарство от грусти: смешные анекдоты на вечер

Остап Бендер знал 600 способов честного отъёма денег. Лох. Любая женщина знает больше.

Трудовик, который спит с учительницами истории, английского и литературы, не бабник, а гуманитарий.

Больно смотреть на губы, которые не можешь поцеловать, но больнее смотреть на зубы, на лечение которых ты никак не можешь накопить.

Когда слышишь вопрос жены "Что бы ты без меня делал?", самое сложное — мечтательно не улыбнуться.

Да что там коня на скаку…

Есть женщины в мегаполисах – легким поворотом руля останавливают до тысячи автомобилей…