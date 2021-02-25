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Четверг, 25.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Нереальный заряд позитива: смешные анекдоты

Нереальный заряд позитива: смешные анекдоты
Обновлено 11:19 Сегодня Телеграф

Не многие знают что Лев Толстой писал свои произведения тушью. Тушью "Макс Фактор", что придавало им еще больший объем и длину.

Плачет девушка на стоянке,

сидя в новеньком BMW.

Вся в слезах и в губной помаде –

три педальки, а ножки две.

Странный народ мужики. Как спать со всеми без разбору — ничего страшного, а как чужую флешку в свой комп вставить — а вирусов нет?

– Я заезжал задом в гараж, и попросил сына помочь мне и сказать, когда я доеду до стены. После того, как я услышал "Бам!", сын сказал мне: "Ровно 17:45".

Беспредельный юмор с самого утра: веселые анекдоты  

Обувь за бешеные тыщи:

– лепишь тонну пластыря на кровавые мозоли

– угандошилась за месяц

Случайно купленные на распродаже говнодавы из кожи чебурашки:

– ноги ступают по мягкой траве райского сада

– таскаешь 3 сезона подряд

– 30 человек спросили, где взять такие же.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 651

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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