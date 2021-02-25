Нереальный заряд позитива: смешные анекдоты

Не многие знают что Лев Толстой писал свои произведения тушью. Тушью "Макс Фактор", что придавало им еще больший объем и длину.
Плачет девушка на стоянке,
сидя в новеньком BMW.
Вся в слезах и в губной помаде –
три педальки, а ножки две.
Странный народ мужики. Как спать со всеми без разбору — ничего страшного, а как чужую флешку в свой комп вставить — а вирусов нет?
– Я заезжал задом в гараж, и попросил сына помочь мне и сказать, когда я доеду до стены. После того, как я услышал "Бам!", сын сказал мне: "Ровно 17:45".
Обувь за бешеные тыщи:
– лепишь тонну пластыря на кровавые мозоли
– угандошилась за месяц
Случайно купленные на распродаже говнодавы из кожи чебурашки:
– ноги ступают по мягкой траве райского сада
– таскаешь 3 сезона подряд
– 30 человек спросили, где взять такие же.