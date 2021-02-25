Если ты не прихотлив, лови этот позитив: анекдоты на вечер

- Девушка, кажется вы пьяны за рулем. Готовы пройти тест на алкоголь?

- Какой алкоголь будем тестировать?

- Ваше последнее место работы?

- НИИ Биологических исследований мозга.

- Простите, как?

- НИИБИ мозга..

Высшее образование, в наше время, крайне необходимо. Вдруг вам повезет стать сторожем, как вы без образования будете сканворды отгадывать?

— Она так мило улыбается во сне и причмокивает.

— Наверное, убила кого-то и ест.

Две подруги разговаривают:

— А кто тебе ближе, Дон Жуан или Дон Кихот?

— Дон Периньон...