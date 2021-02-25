Если ты не прихотлив, лови этот позитив: анекдоты на вечер

- Девушка, кажется вы пьяны за рулем. Готовы пройти тест на алкоголь?
- Какой алкоголь будем тестировать?
- Ваше последнее место работы?
- НИИ Биологических исследований мозга.
- Простите, как?
- НИИБИ мозга..
Высшее образование, в наше время, крайне необходимо. Вдруг вам повезет стать сторожем, как вы без образования будете сканворды отгадывать?
— Она так мило улыбается во сне и причмокивает.
— Наверное, убила кого-то и ест.
Две подруги разговаривают:
— А кто тебе ближе, Дон Жуан или Дон Кихот?
— Дон Периньон...