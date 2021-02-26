Веселая шуточка, доброе утречко: подборка смешных анекдотов

Вчера зашли в гости два друга. За рюмкой чая один из них пожаловался, что очень хочет познакомиться с девушкой, но кроме автомобиля и места, где она паркуется, ничего не знает. Пару дней дежурства у авто результатов не дали... Далее диалог:

Илья: Как, блин, телефон ее раздобыть, ума не приложу...

Олег: Илюха! Очень просто — берешь гвоздь и на двери машины царапаешь свой номер — 100% перезвонит, поверь...

Должно быть, я сильно напивалась в прошлой жизни, потому что эта ощущается как одно большое похмелье.

Чиновники лечатся за границей, чтобы не создавать очередей в наших больницах. О людях думают.

Сейчас в автобусе услышал, самую крутую фразу в своей жизни. Там народу было полно на остановке, бабуля еле зашла пыхтя в автобус и говорит:

— "Каждый день столько народу дохнет, а в автобусах все равно толпа... ".

О музыкальной школе у меня самые теплые воспоминания. Меня в нее не отдали.