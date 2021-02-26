Улыбнись и мир улыбнется тебе в ответ: смешные анекдоты

Люблю боулинг. Это единственное место, где можно пить пиво и при этом думать, что занимаешься спортом.

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– Мам, скажи, как надо себя вести, чтобы парень на мне женился?

– Тут все зависит от того, хочешь ли ты просто сходить замуж или там остаться…

Однажды я накопил денег и задумался, купить машину или пустить на первоначальный взнос ипотеки. В итоге пошёл в стоматологию, где починил несколько зубов.

– Ты мог бы убить человека?

– Нет.

– Почему?

– Я сегодня с женой в театр иду. Давай завтра?