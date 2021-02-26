Позитивный вечерок без тревог: подборка забавных анекдотов

Чтобы стать врачом, нужен диплом. Чтобы стать учителем, тоже нужен диплом. Чтобы делать ноготочки, тоже нужно пройти обучение. И только чтобы стать родителем, достаточно заняться сексом. Для меня это самая большая несправедливость мира.

Заполняла анкету: графа место рождения — Ленинград, графа место жительства — Санкт-Петербург. Барышня лет 19, прочитав анкету, задает великолепный вопрос: — Причина переезда? Пришлось сказать, что госпереворот. Она на меня так внимательно смотрит и спрашивает: — Беженка?

Еще пару лет реформ образования и ракеты падать перестанут! Они просто перестанут взлетать.

Немного проанализировал свои чувства. Оказывается, я хочу не умереть, а быть долларовым миллиардером.

Мужик заходит в аптеку и говорит: — Мне нужен один гандон! Провизор в подсобку: — Коля, тебя!