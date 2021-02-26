Скачать
Пятница, 26.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Аудиозаписью переговоров Медведчука и Суркова заинтересовались в СБУ
Аудиозаписью переговоров Медведчука и Суркова заинтересовались в СБУ
Байден выступил с обещанием насчет противостояния Украины с Россией
Байден выступил с обещанием насчет противостояния Украины с Россией
Коронавирус стал еще более коварным: Голубовская рассказала, как изменилось заболевание
Коронавирус стал еще более коварным: Голубовская рассказала, как изменилось заболевание
Кулаки травмируют тело, а слова – душу: на сайте "Мені здається" все больше драматических историй
Кулаки травмируют тело, а слова – душу: на сайте "Мені здається" все больше драматических историй

Позитивный вечерок без тревог: подборка забавных анекдотов

Позитивный вечерок без тревог: подборка забавных анекдотов
Обновлено 18:49 Сегодня Телеграф

Чтобы стать врачом, нужен диплом. Чтобы стать учителем, тоже нужен диплом. Чтобы делать ноготочки, тоже нужно пройти обучение. И только чтобы стать родителем, достаточно заняться сексом. Для меня это самая большая несправедливость мира.

Заполняла анкету: графа место рождения — Ленинград, графа место жительства — Санкт-Петербург. Барышня лет 19, прочитав анкету, задает великолепный вопрос: — Причина переезда? Пришлось сказать, что госпереворот. Она на меня так внимательно смотрит и спрашивает: — Беженка?

Еще пару лет реформ образования и ракеты падать перестанут! Они просто перестанут взлетать.

Немного проанализировал свои чувства. Оказывается, я хочу не умереть, а быть долларовым миллиардером.

Улыбнись и мир улыбнется тебе в ответ: смешные анекдоты

Мужик заходит в аптеку и говорит: — Мне нужен один гандон! Провизор в подсобку: — Коля, тебя!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 384

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами
02 В Подмосковье фотограф развратил девочку на съемке: "Когда-нибудь это все равно бы случилось"
03 Россия с "недоумением и удивлением" ответила на скандал вокруг "Искандеров" в Армении
04 Стало известно о первых осложнениях после прививки от COVID-19 в Украине: подробности
05 С днем ангела, Светлана! Красивые открытки и поздравления на праздник 26 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты не прекращают огонь на Донбассе: пострадали девять бойцов ВСУ
Оккупанты не прекращают огонь на Донбассе: пострадали девять бойцов ВСУ
Прикарпатье реально горит: что происходит в переполненных больницах &quot;красной&quot; зоны (видео)
Прикарпатье реально горит: что происходит в переполненных больницах "красной" зоны (видео)
Крупная европейская страховая компания отказалась от участия в строительстве газопровода Путина
Крупная европейская страховая компания отказалась от участия в строительстве газопровода Путина
Почему украинцы слушают Земфиру на 7 году войны с Россией? Журналист назвал основные причины
Почему украинцы слушают Земфиру на 7 году войны с Россией? Журналист назвал основные причины
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь