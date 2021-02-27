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Суббота, 27.02.2021
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Ни секунды для печали: утренние анекдоты

Ни секунды для печали: утренние анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

— Доча, почему бутылка с виски наполовину пуста?

— Потому, что ты пессимист, папа.

Когда мне было 14 лет, увлекался конным спортом и подрабатывал на конюшне, она как раз недалеко от дома была. Напоить лошадь, задать овса, почистить, ну и тому подобное. В числе прочего коням надо было смазывать копыта вазелином, если в них появлялись трещины. В один прекрасный день вазелин закончился и меня, как самого молодого послали за ним в аптеку. Обращаюсь к аптекарше: — Мне нужен вазелин. — Вам клубничный или банановый? — Да без разницы, мне для коня! Я на всю жизнь запомнил выражение ее лица...

— А что это у вас такое?

— Это оберег от злых и гадких людей.

— А рядом?

— Так патроны к нему..

Среди миллиардов снежинок нет двух одинаковых. Каждая особенная. Но интересно то, что ни одна из них не выделывается по этому поводу.

Позитивный вечерок без тревог: подборка забавных анекдотов

Разговор на ступенях мединститута.

— Почему на фармацевта нужно так долго учиться?

— Там три года уходит только на то, чтобы научиться читать рецепты выписанные врачами.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 478

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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