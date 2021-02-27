Ни секунды для печали: утренние анекдоты

— Доча, почему бутылка с виски наполовину пуста?

— Потому, что ты пессимист, папа.

Когда мне было 14 лет, увлекался конным спортом и подрабатывал на конюшне, она как раз недалеко от дома была. Напоить лошадь, задать овса, почистить, ну и тому подобное. В числе прочего коням надо было смазывать копыта вазелином, если в них появлялись трещины. В один прекрасный день вазелин закончился и меня, как самого молодого послали за ним в аптеку. Обращаюсь к аптекарше: — Мне нужен вазелин. — Вам клубничный или банановый? — Да без разницы, мне для коня! Я на всю жизнь запомнил выражение ее лица...

— А что это у вас такое?

— Это оберег от злых и гадких людей.

— А рядом?

— Так патроны к нему..

Среди миллиардов снежинок нет двух одинаковых. Каждая особенная. Но интересно то, что ни одна из них не выделывается по этому поводу.

Разговор на ступенях мединститута.

— Почему на фармацевта нужно так долго учиться?

— Там три года уходит только на то, чтобы научиться читать рецепты выписанные врачами.