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Суббота, 27.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Для тех, кто внезапно загрустил: новые анекдоты

Для тех, кто внезапно загрустил: новые анекдоты
Обновлено 11:02 Сегодня Телеграф

Твои гороскопы не сбываются? Подумай, может быть, родители не знают даты твоего рождения, потому что купили тебя у цыган?

Созваниваются два приятеля:

- Знаешь, я никак не могу с тобой встретиться, вечно ты занят!

- А ты пробовал договариваться о встрече с моей секретаршей?

- Да, пробовал. Мы с ней неплохо провели время, но мне все же нужно встретиться с тобой!

Поразительное открытие сделали туркменские микробиологи после десятилетнего изучения под микроскопом молекулы воды. Оказывается, если немного подкрутить на микроскопе колесико, молекулу становится видно гораздо лучше.

Подрабатываю официанткой, и вчера к нам пришла женщина, которая попросила, чтобы ее обслуживала именно я, так как ей многие меня советовали, и она наслышана, что я очень любезна и настоящий профессионал, она даже позвала администратора, чтобы сказать об этом.

В общем, если вы никогда не приглашали к себе на работу маму - советую.

Ни секунды для печали: утренние анекдоты

Николай, убедив всех, что антитела передаются половым путем, вакцинировал поселок. А некоторых - и по два раза.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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