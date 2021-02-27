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Суббота, 27.02.2021
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Отличное настроение заказывали? Самые смешные вечерние анекдоты

Отличное настроение заказывали? Самые смешные вечерние анекдоты
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф

Что компании перенимают у гугла: 19 этапов собеседования, написание кода на доске, задачки.

Что компании НЕ перенимают у гугла: размер зарплаты, которую они после этого предлагают.

Самый простой способ выяснить кто прав, а кто виноват - выпороть всех. Правые будут плакать намного громче виноватых.

Доктор:

- Спиртное употребляете?

Пациент:

- Нет, только по высокоторжественным случаям.

- А что вы считаете такими случаями?

- Когда у меня есть, что выпить!

Жена - это своеобразная точка отсчета на координатной прямой: она позволяет мужчине за пару десятков лет, наконец, разобраться, какие женщины очень хорошие, а какие очень плохие...

Для тех, кто внезапно загрустил: новые анекдоты

Сын, поглаживая кошку по мордочке, играя приговаривает: "Мусенька, ты знаешь, в человеческом мире женщины с усами не очень-то и ценятся!".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 721

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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