Отличное настроение заказывали? Самые смешные вечерние анекдоты

Что компании перенимают у гугла: 19 этапов собеседования, написание кода на доске, задачки.

Что компании НЕ перенимают у гугла: размер зарплаты, которую они после этого предлагают.

Самый простой способ выяснить кто прав, а кто виноват - выпороть всех. Правые будут плакать намного громче виноватых.

Доктор:

- Спиртное употребляете?

Пациент:

- Нет, только по высокоторжественным случаям.

- А что вы считаете такими случаями?

- Когда у меня есть, что выпить!

Жена - это своеобразная точка отсчета на координатной прямой: она позволяет мужчине за пару десятков лет, наконец, разобраться, какие женщины очень хорошие, а какие очень плохие...

Сын, поглаживая кошку по мордочке, играя приговаривает: "Мусенька, ты знаешь, в человеческом мире женщины с усами не очень-то и ценятся!".