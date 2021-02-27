Отличное настроение заказывали? Самые смешные вечерние анекдоты

Что компании перенимают у гугла: 19 этапов собеседования, написание кода на доске, задачки.
Что компании НЕ перенимают у гугла: размер зарплаты, которую они после этого предлагают.
Самый простой способ выяснить кто прав, а кто виноват - выпороть всех. Правые будут плакать намного громче виноватых.
Доктор:
- Спиртное употребляете?
Пациент:
- Нет, только по высокоторжественным случаям.
- А что вы считаете такими случаями?
- Когда у меня есть, что выпить!
Жена - это своеобразная точка отсчета на координатной прямой: она позволяет мужчине за пару десятков лет, наконец, разобраться, какие женщины очень хорошие, а какие очень плохие...
Сын, поглаживая кошку по мордочке, играя приговаривает: "Мусенька, ты знаешь, в человеческом мире женщины с усами не очень-то и ценятся!".