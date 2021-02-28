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Для отличного настроения: новые анекдоты на утро

Для отличного настроения: новые анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

Музыкант дома тренируется, тут вдруг соседи стали в стенку стучать. Он стал играть тише, соседи продолжают. Он вообще перестал, а соседи все стучат. Что делать, пошел извиняться. Подходит к соседской двери, звонит, открывает сосед и говорит:

- Извини, сосед, сейчас еще одну полочку прибью и стучать перестану.

Журналист спрашивает учительницу:

- Скажите, мадемуазель, а не задают ли вам дети вопросов на интимные темы?

- О, да! Их очень развлекает моя полная неосведомленность.

В интернете рекомендуют для похудения палеодиету, составленную на основе рациона наших далеких предков. Выглядит это примерно так: на завтрак - одна вода, на обед - вода и горсть съедобных кореньев, на ужин - мамонт и вода. Если мамонта добыть не удалось, то на ужин тоже одна вода.

Десятиклассница Катя, прочитав сказку о Золушке, осталась в недоумении: зачем девушка рвалась на бал к принцу, если у нее и так была свободная хата?

Отличное настроение заказывали? Самые смешные вечерние анекдоты

Он считал, что последнее слово всегда должно оставаться за ним. Она была уверена, что не имеет смысл спорить с идиотами. В общем, они были идеальной парой...

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 45

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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