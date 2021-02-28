Скучать не придется точно: смешные шутки на день

В возрасте пяти лет я узнал, что у моего дедушки есть брат-близнец, увидев его на похоронах дедушки. Со стороны родни было бы очень разумно предупредить меня, блин, заранее...

Сосед только сегодня вернулся домой после празднования Нового года, сказал жене, что его напугали петарды.

Двое парней спорят, кто из них больше понравился девушке, с которой они вдвоем только что погуляли. Один говорит романтическим тоном:

- Она сказала, что я ей напоминаю ее покойного брата...

- Очень может быть. В тебе есть что-то от трупа.

Нет, любимая, в отпуск я поеду без тебя. Почему? Потому что перевозить через границу отравляющие, взрывчатые и наркотические вещества запрещено.

Обожаю подслушивать разговоры людей в общественных местах. Только что в кофейне из-за соседнего столика прилетело: "Она полтора месяца встречалась с итальянцем, пока не оказалось, что он армянин".