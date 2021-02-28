- Говоpят из pодильного дома. Сообщите пожалуйста Иванову, что у него pодилась тpойня, девочки.

- О, только не сейчас. Он бpеется.

- Скажи, папа, я приемный?

- Ты думаешь, если бы мы с мамой могли выбрать ребенка, мы взяли бы такого дебила?

Принц смотрел на хрустальный туфель размера 43 и постепенно холодел внутри.

- А чего это у тебя сегодня фингал под глазом?

- Да вчера подрался из-за девушки!

- А с кем подрался?

- С женой!

Две девушки-двойняшки сидят на скамейке. Мимо идет пьяный мужик и начинает на них пялиться.

Одна говорит:

- Наверно вы думаете, что у вас в глазах двоится? Нет, мы действительно одинаковые.

Мужик делает огромные глаза и спрашивает:

- Что все четверо?