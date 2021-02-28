Скачать
Воскресенье, 28.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Названы 4 группы людей, тяжело переносящих коронавирус
Названы 4 группы людей, тяжело переносящих коронавирус
Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео
Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео
Первые недели Байдена у власти: что уже сделал президент США и чего ждать от него в будущем
Первые недели Байдена у власти: что уже сделал президент США и чего ждать от него в будущем
В ЕС неоднозначно высказались касательно военной помощи Украине (видео)
В ЕС неоднозначно высказались касательно военной помощи Украине (видео)

В приоритете только позитив: порция новых анекдотов на вечер

В приоритете только позитив: порция новых анекдотов на вечер
Обновлено 17:17 Сегодня Телеграф

- Говоpят из pодильного дома. Сообщите пожалуйста Иванову, что у него pодилась тpойня, девочки.

- О, только не сейчас. Он бpеется.

- Скажи, папа, я приемный?

- Ты думаешь, если бы мы с мамой могли выбрать ребенка, мы взяли бы такого дебила?

Принц смотрел на хрустальный туфель размера 43 и постепенно холодел внутри.

- А чего это у тебя сегодня фингал под глазом?

- Да вчера подрался из-за девушки!

- А с кем подрался?

- С женой!

Скучать не придется точно: смешные шутки на день

Две девушки-двойняшки сидят на скамейке. Мимо идет пьяный мужик и начинает на них пялиться.

Одна говорит:

- Наверно вы думаете, что у вас в глазах двоится? Нет, мы действительно одинаковые.

Мужик делает огромные глаза и спрашивает:

- Что все четверо?

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 178

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Провалится в дыру: Крымскому мосту грозит печальная участь
02 В Украине выступили с прогнозом по возвращению Донбасса
03 Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео
04 Азербайджан ударными темпами отстраивает Карабах: Украине показали наглядный пример (фото)
05 Заключенные ему не рады: выяснилось, как проходят первые дни Навального в колонии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эксперт развеял мифы о переводе часов в Украине
Эксперт развеял мифы о переводе часов в Украине
Полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме: число жертв по меньшей мере удвоилось (фото, видео)
Полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме: число жертв по меньшей мере удвоилось (фото, видео)
На Львовщине пес нашел человеческую конечность, тело не нашли (видео)
На Львовщине пес нашел человеческую конечность, тело не нашли (видео)
&quot;Это моральное дно&quot;: Тина Кароль ответила по поводу пиара на фоне скандала с Поляковой (видео)
"Это моральное дно": Тина Кароль ответила по поводу пиара на фоне скандала с Поляковой (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь