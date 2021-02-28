- Говоpят из pодильного дома. Сообщите пожалуйста Иванову, что у него pодилась тpойня, девочки.
- О, только не сейчас. Он бpеется.
- Скажи, папа, я приемный?
- Ты думаешь, если бы мы с мамой могли выбрать ребенка, мы взяли бы такого дебила?
Принц смотрел на хрустальный туфель размера 43 и постепенно холодел внутри.
- А чего это у тебя сегодня фингал под глазом?
- Да вчера подрался из-за девушки!
- А с кем подрался?
- С женой!
Две девушки-двойняшки сидят на скамейке. Мимо идет пьяный мужик и начинает на них пялиться.
Одна говорит:
- Наверно вы думаете, что у вас в глазах двоится? Нет, мы действительно одинаковые.
Мужик делает огромные глаза и спрашивает:
- Что все четверо?