Начинаем март с отменного настроения: утренние анекдоты

Мои коты - волшебники. За пару минут лежания на чистом белье, они превращают мои элегантные джемпера от кутюр в суровые шерстяные свитера от котяр!

Рядовому Смиту приказали почистить ведро картошки.

- В наш космический век в армии уже должна быть машина для чистки картофеля, - пробурчал Смит.

- Конечно, и вы представляете ее последнюю модель, - ответил сержант.

Шериф испытывает нового помощника - ставит его на 200 метров от себя и стреляет в него из двух кольтов. Подбегает к нему - прострелен воротник куртки и шляпа.

- Молодец, Билли, нужно будет купить тебе новую куртку и шляпу!

- Не мешало бы еще и новые штаны, сэр...

Все самое вкусное в семье достается детям. То, что похуже - матерям.

А совсем уж горькое и противное - такое, что даже закусывать приходится, обычно достается бедным отцам.

- Пап, а ты можешь показать ужас на лице?!

- Конечно, смотри...

- Не, что-то плохо у тебя получается!

- Тогда зови маму!