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Понедельник, 01.03.2021
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Сделай паузу и подними себе настроение: подборка смешных анекдотов

Сделай паузу и подними себе настроение: подборка смешных анекдотов
Обновлено 10:58 Сегодня Телеграф

— Да ты заколебал меня! Возвращаешься поздно ночью, натаптываешь в коридоре, гремишь посудой, будишь меня!

— Буду!

— … Ладно… фиг с тобой!

Решил заняться лечебным голоданием. Терпения хватило ровно на час. Для первой попытки, считаю, превосходный результат.

– Доктор, она будет жить?

– Да.

– Доктор, это правда?

– Конечно.

– Доктор, вы уверены?

– Да перестаньте уже совать мне деньги, не стану я убивать вашу тещу!

Подрабатываю официанткой, и вчера к нам пришла женщина, которая попросила, чтобы ее обслуживала именно я, т.к. ей многие меня советовали, и она наслышана, что я очень любезна и настоящий профессионал, она даже позвала администратора, чтобы сказать об этом.

В общем, если вы никогда не приглашали к себе на работу маму – советую.

Начинаем март с отменного настроения: утренние анекдоты

Парень с девушкой приходят в кафе. Девушка:

– Я буду карпаччо, роллы с черной икрой, лобстеры и мартини с соком.

Парень:

– Ни хрена ты разбогатела, а я буду кофе!

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 548

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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