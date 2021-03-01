Сделай паузу и подними себе настроение: подборка смешных анекдотов

— Да ты заколебал меня! Возвращаешься поздно ночью, натаптываешь в коридоре, гремишь посудой, будишь меня!

— Буду!

— … Ладно… фиг с тобой!

Решил заняться лечебным голоданием. Терпения хватило ровно на час. Для первой попытки, считаю, превосходный результат.

– Доктор, она будет жить?

– Да.

– Доктор, это правда?

– Конечно.

– Доктор, вы уверены?

– Да перестаньте уже совать мне деньги, не стану я убивать вашу тещу!

Подрабатываю официанткой, и вчера к нам пришла женщина, которая попросила, чтобы ее обслуживала именно я, т.к. ей многие меня советовали, и она наслышана, что я очень любезна и настоящий профессионал, она даже позвала администратора, чтобы сказать об этом.

В общем, если вы никогда не приглашали к себе на работу маму – советую.

Парень с девушкой приходят в кафе. Девушка:

– Я буду карпаччо, роллы с черной икрой, лобстеры и мартини с соком.

Парень:

– Ни хрена ты разбогатела, а я буду кофе!