Сделай паузу и подними себе настроение: подборка смешных анекдотов

— Да ты заколебал меня! Возвращаешься поздно ночью, натаптываешь в коридоре, гремишь посудой, будишь меня!
— Буду!
— … Ладно… фиг с тобой!
Решил заняться лечебным голоданием. Терпения хватило ровно на час. Для первой попытки, считаю, превосходный результат.
– Доктор, она будет жить?
– Да.
– Доктор, это правда?
– Конечно.
– Доктор, вы уверены?
– Да перестаньте уже совать мне деньги, не стану я убивать вашу тещу!
Подрабатываю официанткой, и вчера к нам пришла женщина, которая попросила, чтобы ее обслуживала именно я, т.к. ей многие меня советовали, и она наслышана, что я очень любезна и настоящий профессионал, она даже позвала администратора, чтобы сказать об этом.
В общем, если вы никогда не приглашали к себе на работу маму – советую.
Парень с девушкой приходят в кафе. Девушка:
– Я буду карпаччо, роллы с черной икрой, лобстеры и мартини с соком.
Парень:
– Ни хрена ты разбогатела, а я буду кофе!