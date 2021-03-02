Ударная доза положительных эмоций: юморные анекдоты на утро

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Как бы смешно ты не шутил, она выберет того, кто помимо этого умеет ещё и зарабатывать.

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Еще каких-то двадцать лет тому назад “подтянутым” называли человека спортивного, в хорошей физической форме. А сейчас “подтянутый” – это пациент пластического хирурга..

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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