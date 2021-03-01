Только позитив и отличное настроение: анекдоты на вечер

Дочь спросила меня, почему она не может просто бросить школу, и я ответила, что это противозаконно и в этом случае меня посадят в тюрьму, а моя такая милая дочурка посмотрела мне пристально в глаза и сказала: «Я буду тебя навещать».

Хотелось бы, чтоб алкоголь был дома просто на всякий случай, но всякий случай наступает сразу, как только дома появляется алкоголь.

— Дорогой, ты меня любишь?

— Денег нет!

— Ну почему ты так со мной, я же о чувствах?

— Люблю!

— Да это уже неважно!

Бабушка подралась с внуком, доказывая ему, что мышь — животное, лайки — собаки, а ссылка — это Ленин в Шушенском!

Отец озабоченно поглядывает в окно:

— Мама вышла на улицу без зонтика, а смотри, какой дождь пошел…

— Не волнуйся, папа, она в магазин забежит.

— Вот именно этого-то я и боюсь…