Ни минуты грусти: смешные анекдоты на день

Со своим охрененным чувством юмора я никогда не пропаду. Меня обязательно найдут. Где-нибудь в лесу, в четырех мешках.

Когда фломастер перестает писать, в него заливают спирт, чтобы он заиграл новыми, яркими красками. Знаете, что я понял? Я фломастер!

Раньше психологи были не нужны: батя одним подзатыльником очищал карму, восстанавливал ауру, снимал негативную энергетику.

Я точно не могу сказать сколько у меня проблем, потому что математика - одна из них.

Когда девушки говорят, что главное в мужчине это чувство юмора, то имеется ввиду, что красивый и богатый мужик должен иногда шутить.