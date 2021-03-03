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Среда, 03.03.2021
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Ни минуты грусти: смешные анекдоты на день

Ни минуты грусти: смешные анекдоты на день
Обновлено 11:16 Сегодня Телеграф

Со своим охрененным чувством юмора я никогда не пропаду. Меня обязательно найдут. Где-нибудь в лесу, в четырех мешках.

Когда фломастер перестает писать, в него заливают спирт, чтобы он заиграл новыми, яркими красками. Знаете, что я понял? Я фломастер!

Раньше психологи были не нужны: батя одним подзатыльником очищал карму, восстанавливал ауру, снимал негативную энергетику.

Я точно не могу сказать сколько у меня проблем, потому что математика - одна из них.

Ударная доза положительных эмоций: юморные анекдоты на утро

Когда девушки говорят, что главное в мужчине это чувство юмора, то имеется ввиду, что красивый и богатый мужик должен иногда шутить.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 207

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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