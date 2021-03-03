Не вечер, а сплошной позитив: угарные анекдоты

- Моя собака прекрасно себя чувствует на веганской диете!

- Как так? Собаки же мясоеды.

- Ну да, я ее кормлю самыми отборными веганами.

Начальник отдела кадров подбирает новую секретаршу для босса. Отвергает одну претендентку за другой. Наконец заходит девица и небрежно заявляет:

- Гарантирую: если возьмете меня - я повышу вам зарплату, как только выйду замуж за шефа!

Весна, хочется влюбиться, но жена и теща против...

Почему только татуировка - раз сделал и на всю жизнь? Вот бы так же было и с одним посещением спортзала.

Рецепт приготовления яичницы:

- Жена, я жрать хочу!