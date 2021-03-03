Не вечер, а сплошной позитив: угарные анекдоты

- Моя собака прекрасно себя чувствует на веганской диете!
- Как так? Собаки же мясоеды.
- Ну да, я ее кормлю самыми отборными веганами.
Начальник отдела кадров подбирает новую секретаршу для босса. Отвергает одну претендентку за другой. Наконец заходит девица и небрежно заявляет:
- Гарантирую: если возьмете меня - я повышу вам зарплату, как только выйду замуж за шефа!
Весна, хочется влюбиться, но жена и теща против...
Почему только татуировка - раз сделал и на всю жизнь? Вот бы так же было и с одним посещением спортзала.
Рецепт приготовления яичницы:
- Жена, я жрать хочу!