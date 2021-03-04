Просыпаемся и пашем: новая порция анекдотов на утро

А вам не кажется, что растения, выделяя кислород, кормят нас для перегноя?

Лампочка в холодильнике создана на основе технологии прибора для стирания памяти из "Людей в черном": вечно откроешь холодильник и тупо стоишь, не понимая, что ты там хотел найти.

Производители прохладительных напитков молятся на жаркое лето. Производители зонтов - на дождливое. А производителям водки молиться некогда - работать надо.

Если кто-то не соблюдает соцдистанцию - не стоит сразу делать замечание, просто тактично кашляните.

Сначала на уроках литературы учат придумывать на ровном месте, что нам хотел сказать автор, а потом удивляются, как это ты так сама себя накрутила.