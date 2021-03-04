Отличного настроения в этот день: самые смешные анекдоты

Стеклодув случайно чихнул на работе и создал новую вазу для магазина "Икея".
Бизнесмен говорит партнеру:
- Вы называете свою цену. Я называю свою цену. Потом мы оба смеемся и приступаем к серьезному разговору.
Бог специально сделал уши людей такими, чтобы маску было удобно надевать. Эволюция бы до такого не додумалась. Шах и мат атеисты.
Угрюмый продюсер, глядя на понуро сидящую съемочную группу:
- Ну, и какому идиоту пришла в голову идея снимать этот эпизод в лесу, с артистом переодетым в лося, в день открытия сезона охоты на лосей?
Встреча заблудившегося туриста с русалкой приятна вдвойне: тут тебе и любовь, и уха!