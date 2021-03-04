Самые смешные шутки после насыщенного дня: анекдоты на вечер

Уважаемые жильцы. Завтра с 8:00 до 20:00 у вас будет совершенно легальная возможность не мыть посуду. Не благодарите.

- Каждый раз, когда мы ругаемся, моя жена превращается в историчку.

- Может истеричку?

- Нет. Она припоминает все мои ошибки с точными датами и временем...

Если вы хотите проверить родственные чувства к себе своих домочадцев, заслоните невзначай работающий телевизор.

Сидят два грузина, вино пьют. Мимо идет похоронная процессия.

- Кто это?

- Гиви. Всю жизнь пил, курил, с женщинами гулял...

Немного погодя еще один гроб несут.

- А это кто?

- Гоги. Не пил, не курил, жил только с женой...

- Слушай, всего двадцать минут разница. Давай, наливай!

Одесские старожилы рассказывают, что однажды мужчине удалось таки понять женщину. К несчастью, он тут же умер от смеха.