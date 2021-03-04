Самые смешные шутки после насыщенного дня: анекдоты на вечер

Уважаемые жильцы. Завтра с 8:00 до 20:00 у вас будет совершенно легальная возможность не мыть посуду. Не благодарите.
- Каждый раз, когда мы ругаемся, моя жена превращается в историчку.
- Может истеричку?
- Нет. Она припоминает все мои ошибки с точными датами и временем...
Если вы хотите проверить родственные чувства к себе своих домочадцев, заслоните невзначай работающий телевизор.
Сидят два грузина, вино пьют. Мимо идет похоронная процессия.
- Кто это?
- Гиви. Всю жизнь пил, курил, с женщинами гулял...
Немного погодя еще один гроб несут.
- А это кто?
- Гоги. Не пил, не курил, жил только с женой...
- Слушай, всего двадцать минут разница. Давай, наливай!
Одесские старожилы рассказывают, что однажды мужчине удалось таки понять женщину. К несчастью, он тут же умер от смеха.