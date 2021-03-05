И пускай улыбка не сходит с вашего лица: новая порция анекдотов на утро

И пришел однажды Адам к Создателю.

И спросил его:

- Всемогущий, что за змея живет в моем доме, тырит яблоки из райского сада и относит их Еве?

- Пусть пока поживет с вами. Да... и называй ее тещей. Твоему роду это пригодится.

Больной приходит к врачу и жалуется:

- Доктор у меня сильно болят ухи.

- Не ухи, а уши.

- Вот вот! Особенно правое ушо!

Мальчуган приходит домой с синяком под глазом. Мать ему:

- Я же тебе говорила, чтобы ты был более рассудительным и сосчитал бы до ста прежде, чем ввязаться в драку!

- Пока я, как дурак, считал до ста, Витька мне в глаз дал! Ему родители велели считать только до пятидесяти...

- Я настолько разочаровалась в женской дружбе, что когда хочу кому-то пожаловаться на своего мужа, просто ему же и жалуюсь.

Бесит, когда мое сиятельство хочет отметить выходные с напитками элитными, да кутежом, но средств в казне не хватает.