Не переставайте смеяться от души: новые анекдоты

- Вы видели, как обвиняемый бил вашу тещу?

- Да, видел.

- А почему вы не помогли?

- А я вижу, он сам справляется...

Сардельки - это пищевой продукт, состоящий из мясного фарша в кишке. Сарделька не перестает быть сарделькой даже после того, как мы ее съедаем, мы просто становимся новыми оболочками для сардельки, и это делает нас, в некотором смысле, также сардельками.

Бухают два алкаша.

- А сколько нам надо выпить, чтобы в крови было два промилле?

- Надо не пить два дня...

Лучший аргумент в споре: не могу с тобой согласиться, поэтому признай, что ты неправ.

- Прислушайся к голосу разума! Слышишь? Слышишь какую хрень он несет?!