Не надорвите животы со смеху: анекдоты на вечер

Мужчина вызывает "Скорую помощь".

По приезду:

- Что случилось?

- Теща грибочками отравилась...

- А почему она вся в синяках?

- Да она их есть не хотела!

Работать надо много, интенсивно, без выходных. Чтобы потом позволить себе самые дорогие антидепрессанты и самого крутого психотерапевта.

Если женщина выглядит грустной, скажи "Ты бы выглядела лучше, если бы улыбалась чаще" и ты больше никогда не увидишь ее грустной. Потому что будешь мертв.

Я бы написал книгу о своих амурных приключениях, но я не уверен, что издательства публикуют книги на 2 страницы.

В коллективе у нас 20 мужиков, сегодня приняли на работу еще троих. Шеф, заканчивая вводный инструктаж, произносит:

- Коллектив у нас чисто мужской, поэтому, если кто-то из вас найдет здесь свою любовь, то я очень расстроюсь.