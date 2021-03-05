Не надорвите животы со смеху: анекдоты на вечер

Мужчина вызывает "Скорую помощь".
По приезду:
- Что случилось?
- Теща грибочками отравилась...
- А почему она вся в синяках?
- Да она их есть не хотела!
Работать надо много, интенсивно, без выходных. Чтобы потом позволить себе самые дорогие антидепрессанты и самого крутого психотерапевта.
Если женщина выглядит грустной, скажи "Ты бы выглядела лучше, если бы улыбалась чаще" и ты больше никогда не увидишь ее грустной. Потому что будешь мертв.
Я бы написал книгу о своих амурных приключениях, но я не уверен, что издательства публикуют книги на 2 страницы.
В коллективе у нас 20 мужиков, сегодня приняли на работу еще троих. Шеф, заканчивая вводный инструктаж, произносит:
- Коллектив у нас чисто мужской, поэтому, если кто-то из вас найдет здесь свою любовь, то я очень расстроюсь.