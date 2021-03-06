Нажми на ссылку - получишь ухмылку: подборка свежих анекдотов на утро

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Суббота, 06.03.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

- Что ты такой кислый?

- Жена сказала, что уйдет от меня, если я не перестану ей изменять.

- Да, плохи твои дела.

- Еще бы, мне ее будет так недоставать.

- Как у тебя с твоей девушкой?

- Мы расстались.

- А чего?

- Поругались. Она кричит: "Ты не любишь меня". Я ей: "Оля, да люблю я тебя!".

- А она?

- А она Лена.

Не понимаю, почему некоторые из вас так не любят детей. Дети тупые потому что маленькие. Взрослые тупые просто так.

В далекой Америке некий режиссер подарил невесте жемчужное ожерелье. Друг его укоряет:

- Разве ты не мог ей подарить что-то более практичное? Например, автомобиль...

- А ты когда-нибудь видел фальшивый автомобиль?

Не надорвите животы со смеху: анекдоты на вечер

Встречаются два европейца:

- Ты где пропадал?

- Сына женил.

- Теперь у вас в семье появилась дочка.

- Нет, теперь у нас стало два сына.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 445

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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