Нажми на ссылку - получишь ухмылку: подборка свежих анекдотов на утро

- Что ты такой кислый?
- Жена сказала, что уйдет от меня, если я не перестану ей изменять.
- Да, плохи твои дела.
- Еще бы, мне ее будет так недоставать.
- Как у тебя с твоей девушкой?
- Мы расстались.
- А чего?
- Поругались. Она кричит: "Ты не любишь меня". Я ей: "Оля, да люблю я тебя!".
- А она?
- А она Лена.
Не понимаю, почему некоторые из вас так не любят детей. Дети тупые потому что маленькие. Взрослые тупые просто так.
В далекой Америке некий режиссер подарил невесте жемчужное ожерелье. Друг его укоряет:
- Разве ты не мог ей подарить что-то более практичное? Например, автомобиль...
- А ты когда-нибудь видел фальшивый автомобиль?
Встречаются два европейца:
- Ты где пропадал?
- Сына женил.
- Теперь у вас в семье появилась дочка.
- Нет, теперь у нас стало два сына.