Зарядитесь отличным настроением: новые анекдоты на день

Почему то, что у компа называется многозадачностью, у людей называется либо шизофренией, либо полигамией?

Пытались попробовать с мужем секс в душе. Ничего не вышло. У него в глазах огонь и страсть, у меня в мозгах счетчики на воду.

После долгих месяцев невезения, мне, наконец, улыбнулась удача. И как-то так нехорошо улыбнулась...

Когда женщина ругается матом - это не красиво! А когда она работает на двух работах, а муж лежит на диване - вот это красотища!

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