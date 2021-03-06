Разнообразьте этот замечательный вечер анекдотами

Если видите сегодня девушку с цветами - можете смело знакомиться, ведь цветы у нее оттого, что ее поздравили на работе. Значит, у нее есть работа и она может вас содержать.

Жена сообщает мужу:

- Дорогой, сегодня у меня не хватило денег, я зашла к тебе на работу, и, поскольку тебя не оказалось на месте, взяла из кармана пиджака 100 тысяч.

- Ничего, дорогая, я уже месяц работаю в другом отделе.

Вот сидит баба, с виду - ничего не делает. А на самом деле бесится, хочет тортик и ненавидит своих бывших и бывших нынешнего. Многозадачность...

Как-то застал соседа по коммуналке за кражей на кухне. Он долго меня стыдил, что подглядывать нехорошо.

Стеснительный грабитель долго втирался в доверие к жертве, а когда у них родился третий ребенок, вообще передумал грабить.