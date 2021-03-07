Ураган юмора и ты уже не угрюмая: утренние анекдоты

- Ваня, я тебя сегодня настолько люблю!

- На сколько?

- Ну, настолько сильно!

- Ну, на сколько?

- На 300 баксов!

Замазать номер машины грязью, чтобы не платить штраф. Не удивлюсь, если где-то есть мужик, который не умывается потому что в розыске.

Чтобы избавиться раз и навсегда от страшной, но навязчивой со своими проблемами подруги жены, достаточно спросить жену вскользь: "А где это наша Светка, с такой шикарной аппетитной попкой?".

Мне кажется, что родители, которые одевают детей в камуфляж, просто хотят их как можно меньше видеть.

На светской вечеринке, встречаются две гламурные девицы:

- Ой, Ленка, глядя на тебя, можно подумать, что в нашей стране голод!

- А глядя на тебя, Светуля, можно подумать, что голод, как раз по твоей вине...