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Воскресенье, 07.03.2021
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Ураган юмора и ты уже не угрюмая: утренние анекдоты

Ураган юмора и ты уже не угрюмая: утренние анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

- Ваня, я тебя сегодня настолько люблю!

- На сколько?

- Ну, настолько сильно!

- Ну, на сколько?

- На 300 баксов!

Замазать номер машины грязью, чтобы не платить штраф. Не удивлюсь, если где-то есть мужик, который не умывается потому что в розыске.

Чтобы избавиться раз и навсегда от страшной, но навязчивой со своими проблемами подруги жены, достаточно спросить жену вскользь: "А где это наша Светка, с такой шикарной аппетитной попкой?".

Мне кажется, что родители, которые одевают детей в камуфляж, просто хотят их как можно меньше видеть.

Разнообразьте этот замечательный вечер анекдотами

На светской вечеринке, встречаются две гламурные девицы:

- Ой, Ленка, глядя на тебя, можно подумать, что в нашей стране голод!

- А глядя на тебя, Светуля, можно подумать, что голод, как раз по твоей вине...

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 376

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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