Ударная доза положительных эмоций на целый день: анекдоты

- Почему на тебя жена так ругалась?
- Зарплату пропил.
- Но ты же имеешь право распоряжаться своим заработком.
- Это была ее зарплата.
- Девушка, а это не ваша фотка была на обложке журнала?
- Меня часто печатают... А какой журнал?
- Крокодил!
Прочитал, что когда хочется спиртного, это может свидетельствовать о нехватке калия и кальция, которую можно компенсировать медом, цветной капустой или цитрусовыми. Но зачем?
- Что будет, если китайцы на Марсе найдут жизнь?
- Новое блюдо...
Соседи были настолько дружелюбными, что когда слышали через стенку звуки секса, то кричали в ответ подбадривания.