Ударная доза положительных эмоций на целый день: анекдоты

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Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф

- Почему на тебя жена так ругалась?

- Зарплату пропил.

- Но ты же имеешь право распоряжаться своим заработком.

- Это была ее зарплата.

- Девушка, а это не ваша фотка была на обложке журнала?

- Меня часто печатают... А какой журнал?

- Крокодил!

Прочитал, что когда хочется спиртного, это может свидетельствовать о нехватке калия и кальция, которую можно компенсировать медом, цветной капустой или цитрусовыми. Но зачем?

- Что будет, если китайцы на Марсе найдут жизнь?

- Новое блюдо...

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 86

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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