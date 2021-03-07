Ударная доза положительных эмоций на целый день: анекдоты

- Почему на тебя жена так ругалась?

- Зарплату пропил.

- Но ты же имеешь право распоряжаться своим заработком.

- Это была ее зарплата.

- Девушка, а это не ваша фотка была на обложке журнала?

- Меня часто печатают... А какой журнал?

- Крокодил!

Прочитал, что когда хочется спиртного, это может свидетельствовать о нехватке калия и кальция, которую можно компенсировать медом, цветной капустой или цитрусовыми. Но зачем?

- Что будет, если китайцы на Марсе найдут жизнь?

- Новое блюдо...

Соседи были настолько дружелюбными, что когда слышали через стенку звуки секса, то кричали в ответ подбадривания.