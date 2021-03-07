Не упадите со смеху: новые забавные анекдоты на вечер

- Мужчина, в таком пьяном виде мы вас в театр не пустим!
- А почему же вы тогда вон того алкаша пустили, он еле на ногах стоит?
- Так ему же выступать, он актер!
- У вашей жены очень оригинальные сережки. Я таких никогда не видела.
- Да я просто забыл купить ей подарок на 8 Марта. Пришлось подарить свои запонки.
- Нет, не буду я туда устраиваться, мне кажется эта работа - говно.
- С чего ты взял?
- У них там пять человек с фамилией Мухин.
- Доктор, я сегодня утром посмотрел в зеркало и увидел у себя над головой нимб. Это значит, что я святой?
- Это у вас просто рога срослись.
Дочке 3 года. Рассыпала на полу конфеты, считает:
- Один, два, три, восемь...
Спрашиваю:
- Сколько всего конфет?
- Один, два, три...
- А вместе?
- Вместе? Зопа слипнется!