Не упадите со смеху: новые забавные анекдоты на вечер

- Мужчина, в таком пьяном виде мы вас в театр не пустим!

- А почему же вы тогда вон того алкаша пустили, он еле на ногах стоит?

- Так ему же выступать, он актер!

- У вашей жены очень оригинальные сережки. Я таких никогда не видела.

- Да я просто забыл купить ей подарок на 8 Марта. Пришлось подарить свои запонки.

- Нет, не буду я туда устраиваться, мне кажется эта работа - говно.

- С чего ты взял?

- У них там пять человек с фамилией Мухин.

- Доктор, я сегодня утром посмотрел в зеркало и увидел у себя над головой нимб. Это значит, что я святой?

- Это у вас просто рога срослись.

Дочке 3 года. Рассыпала на полу конфеты, считает:

- Один, два, три, восемь...

Спрашиваю:

- Сколько всего конфет?

- Один, два, три...

- А вместе?

- Вместе? Зопа слипнется!