Скачать
Воскресенье, 07.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Убийство полицейской в Киеве: появились важные данные о подозреваемой
Убийство полицейской в Киеве: появились важные данные о подозреваемой
Правда, фейк, вброс? Сеть озадачила новость о создании ЛГБТ подразделения в ВСУ
Правда, фейк, вброс? Сеть озадачила новость о создании ЛГБТ подразделения в ВСУ
Врач из Киева рассказал о новой волне коронавируса в Украине и объяснил, откуда она взялась
Врач из Киева рассказал о новой волне коронавируса в Украине и объяснил, откуда она взялась
Подлый поступок Милевского и шедевр Де Пены - в обзоре матча "Динамо" - "Минай" (видео)
Подлый поступок Милевского и шедевр Де Пены - в обзоре матча "Динамо" - "Минай" (видео)

Не упадите со смеху: новые забавные анекдоты на вечер

Не упадите со смеху: новые забавные анекдоты на вечер
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф

- Мужчина, в таком пьяном виде мы вас в театр не пустим!

- А почему же вы тогда вон того алкаша пустили, он еле на ногах стоит?

- Так ему же выступать, он актер!

- У вашей жены очень оригинальные сережки. Я таких никогда не видела.

- Да я просто забыл купить ей подарок на 8 Марта. Пришлось подарить свои запонки.

- Нет, не буду я туда устраиваться, мне кажется эта работа - говно.

- С чего ты взял?

- У них там пять человек с фамилией Мухин.

- Доктор, я сегодня утром посмотрел в зеркало и увидел у себя над головой нимб. Это значит, что я святой?

- Это у вас просто рога срослись.

Ударная доза положительных эмоций на целый день: анекдоты

Дочке 3 года. Рассыпала на полу конфеты, считает:

- Один, два, три, восемь...

Спрашиваю:

- Сколько всего конфет?

- Один, два, три...

- А вместе?

- Вместе? Зопа слипнется!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 619

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пионтковский рассказал, как Россия готовится к полномасштабной войне против Украины
02 Варианты без МВФ Украина даже не рассматривала: в Минфине объяснили, возможен ли дефолт
03 Авария с украинцами в Польше: очевидцы рассказали о последних минутах накануне трагедии
04 На шоу "Маска" раскрыли Махаона и Розу: кто скрывался под костюмами (фото, видео)
05 Отказ от перевода часов: Украина может получить новую проблему
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Водитель на видео показал, во что превратилось колесо после поездки по трассе Киев-Черкассы
Водитель на видео показал, во что превратилось колесо после поездки по трассе Киев-Черкассы
Владельцам бара в Москве пришлось объясняться из-за выступления &quot;третьей дочери Путина&quot; (видео)
Владельцам бара в Москве пришлось объясняться из-за выступления "третьей дочери Путина" (видео)
Арахамию заметили на Мальдивах: сколько стоит отдых в отеле, где остановился нардеп (фото)
Арахамию заметили на Мальдивах: сколько стоит отдых в отеле, где остановился нардеп (фото)
&quot;С первым воскресеньем весны!&quot;: Максим Галкин показал новое фото любимой супруги (фото)
"С первым воскресеньем весны!": Максим Галкин показал новое фото любимой супруги (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь