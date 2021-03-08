Праздничное настроение гарантировано: утренние анекдоты, которые улыбнут

Родителям на заметку. Ваш ребенок окончательно повзрослел, если на вопрос о подарке на день рождения отвечает: "Лучше деньгами".

Это в 20 ты надеешься, что тайна, которую скрывает симпатичный тебе человек - это что-то хорошее или хотя бы интригующее. В 32 ты понимаешь, что это либо ребенок, либо жена, либо диабет.

Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой к верху держишь, а надо было ее срок годности проверять! Вот ты даже не удивлен, что с тобой кот разговаривает!

Когда в компании самый непривлекательный мужчина становится милым и желанным - встань и быстренько домой, ты пьяная...

Парень подходит к девушке и говорит:

- Ты не переспала бы со мной за 100 долларов?

- Нет.

- Ну пойми, мне очень нужны эти деньги...