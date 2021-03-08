Улыбка до ушей: анекдоты на 8 Марта

Нам мальчики раз устроили отличное 8 Марта. Без подарков, но заказали в столовой пироги, накрыли столы, сервировали даже сами симпатичненько. И сами все сожрали как самые голодные после физры.

- Жора, ты слышал, Сема своей девушке на 8 Марта подарил ребенка!

- Я таки до сих пор не понимаю, зачем?!

- Я тебя умоляю, соседский ребенок Нюма тоже никак не мог понять, куда его тащат...

Согласитесь, нет в мире более несчастного человека, чем одинокий мужчина 8 марта. От грусти и тоски он просто вынужден тащиться с такими же как он друзьями в бар, пить пиво, есть гамбургеры, травить анекдоты и смотреть футбол.

Женщинам невозможно угодить. Вот, например, прошлое 8 марта. Спать даже не ложился, в шесть утра поздравил, подарил огромный букет из незабудок в форме сердца, золотое кольцо с бриллиантом, торт со свечами в виде восьмерки. Да, по Вайберу. Да, с рыбалки. Но разве это повод для истерики?!

- Что-то у нас шеф последнее время стал злющий, как собака!

- Да я на 8 Марта подарил его жене скалку, а теще сковородку!