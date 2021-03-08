Не вечер, а сплошной позитив: новые уморительные анекдоты

Жираф - единственное млекопитающее, которое не умеет зевать. А, значит, единственное существо, которое может дослушать твои истории до конца.

- А как ты проведешь всемирную акцию - массовое отключение света?

- Я уменьшу яркость на своем телефоне.

- Вот из-за таких как ты весна и не наступает!

Молодое поколение проводит все свободное время за планшетами, мобильниками и компьютерами. Вместо того, чтобы выйти на улицу и пообщаться. Я вообще не представляю, что может вырасти из ребенка, который в детстве ни разу не получал качелями по голове...

Прежде чем начать ругаться с женой, подумай, что на такой дуре мог женится только полный дебил.

Не всякая жизнь кончается смертью, иногда она кончается свадьбой...