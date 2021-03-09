Отборные шутки во вторник: утренние анекдоты

Хотел перевести все свои деньги в иностранную валюту, но подумал, что пицца и пара бутылок пива надежнее, чем 3 евро.

Неловко, когда в кинотеатре вы касаетесь руки другого человека в упаковке попкорна. Особенно, если человек не знает, что вы едите его попкорн.

Из газетного сообщения о пожаре: "Сначала горело так себе, а потом приехали пожарные, повыбивали окна и двери, и дело пошло значительно веселей".

Я не понимаю людей, которые не любят признаваться в своих ошибках. Вот я бы легко признавался в своих ошибках, если бы их когда-нибудь делал...

Умный муж позволяет жене знать, где у него заначка. Это повышает доверие в семье, женскую самооценку и безопасность основной заначки.