Лев говорит опоздавшей на свидание жирафе:
- Ну, ты чего так долго!? Мы же договорились встретиться на закате!?
- Я все еще вижу солнце, карлик!
Меган Маркл завила, что Букингемский дворец распространяет ложь о ней и ее муже, принце Гарри. В ответ Букингемский дворец пригрозил распространить о молодой паре правду.
Во время морского круиза интеллигентная дама подходит к капитану судна и несколько взволнованно спрашивает:
- Скажите, капитан, а ваши пароходы часто тонут?
- Нет, только один раз.
"Вырастешь - поймешь", "Нашел, чем интересоваться", "Оно тебе надо?", "Не забивай себе голову ерундой" и другие способы скрыть от детей свою безграмотность.
Жена пришла к мужу в тюрьму на свидание. Через пять минут говорит:
- Мне пора, милый. Я все время думаю, как тяжело нашей собачке целый день сидеть одной взаперти.