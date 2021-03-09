Скачать
Вторник, 09.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Люди с шишкой на лбу": врач возмутился поведением украинцев в поезде
"Люди с шишкой на лбу": врач возмутился поведением украинцев в поезде
Меньше тысячи выздоровевших за сутки: статистика по COVID-19 на 9 марта
Меньше тысячи выздоровевших за сутки: статистика по COVID-19 на 9 марта
В Украине после затяжных выходных установлен новый курс валют: за сколько можно купить доллар и евро 9 марта
В Украине после затяжных выходных установлен новый курс валют: за сколько можно купить доллар и евро 9 марта
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: появилась наглядная инструкция
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: появилась наглядная инструкция

Немного веселья никогда не помешает: новая порция шуток на день

Немного веселья никогда не помешает: новая порция шуток на день
Обновлено 10:55 Сегодня Телеграф

Лев говорит опоздавшей на свидание жирафе:

- Ну, ты чего так долго!? Мы же договорились встретиться на закате!?

- Я все еще вижу солнце, карлик!

Меган Маркл завила, что Букингемский дворец распространяет ложь о ней и ее муже, принце Гарри. В ответ Букингемский дворец пригрозил распространить о молодой паре правду.

Во время морского круиза интеллигентная дама подходит к капитану судна и несколько взволнованно спрашивает:

- Скажите, капитан, а ваши пароходы часто тонут?

- Нет, только один раз.

"Вырастешь - поймешь", "Нашел, чем интересоваться", "Оно тебе надо?", "Не забивай себе голову ерундой" и другие способы скрыть от детей свою безграмотность.

Отборные шутки во вторник: утренние анекдоты

Жена пришла к мужу в тюрьму на свидание. Через пять минут говорит:

- Мне пора, милый. Я все время думаю, как тяжело нашей собачке целый день сидеть одной взаперти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 654

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Королевский размах: в Беларуси опубликовали сенсационный фильм-расследование о роскошной жизни Лукашенко (видео)
02 Крупнейший город Экваториальной Гвинеи взлетел на воздух: множество погибших и пострадавших - видео взрывов
03 "Президент в субботу приехал на работу, чтобы меня прособеседовать": Мендель рассказала, как получила работу у Зеленского
04 Василиса Фролова стала мамой и поделилась впечатлениями от родов (фото)
05 Россия впервые за 12 лет будет представлена на "Евровидении" песней на русском языке: подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Каналы Медведчука и Шария должны получить пожизненный бан на YouTube: Зеленский выступил с резким заявлением
Каналы Медведчука и Шария должны получить пожизненный бан на YouTube: Зеленский выступил с резким заявлением
Сын Лукашенко потерпел фиаско в Международном олимпийском комитете
Сын Лукашенко потерпел фиаско в Международном олимпийском комитете
Россия и Китай собрались совместно производить вакцину от коронавируса: что об этом известно
Россия и Китай собрались совместно производить вакцину от коронавируса: что об этом известно
&quot;Гарри нажал на &quot;ядерную кнопку&quot;: как Елизавета II отреагировала на интервью внука и Меган Маркл
"Гарри нажал на "ядерную кнопку": как Елизавета II отреагировала на интервью внука и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь