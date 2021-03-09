Немного веселья никогда не помешает: новая порция шуток на день

Лев говорит опоздавшей на свидание жирафе:

- Ну, ты чего так долго!? Мы же договорились встретиться на закате!?

- Я все еще вижу солнце, карлик!

Меган Маркл завила, что Букингемский дворец распространяет ложь о ней и ее муже, принце Гарри. В ответ Букингемский дворец пригрозил распространить о молодой паре правду.

Во время морского круиза интеллигентная дама подходит к капитану судна и несколько взволнованно спрашивает:

- Скажите, капитан, а ваши пароходы часто тонут?

- Нет, только один раз.

"Вырастешь - поймешь", "Нашел, чем интересоваться", "Оно тебе надо?", "Не забивай себе голову ерундой" и другие способы скрыть от детей свою безграмотность.

Жена пришла к мужу в тюрьму на свидание. Через пять минут говорит:

- Мне пора, милый. Я все время думаю, как тяжело нашей собачке целый день сидеть одной взаперти.