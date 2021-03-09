Свежо и смешно: порция прикольных вечерних анекдотов

Никогда не позволяй рецепту указывать тебе сколько сыра добавлять. Все знают, что количество сыра определяется сердцем.

Из диалогов с ребенком.

- Папа, а знаешь, как воду ласково называют?

- Как?

- Водочка.

Скандинавские палки нужны для того, чтобы отбиваться от тех, кто смеется над тем, что ты ходишь с палками.

Дискриминация по росту также существует. Если кто-нибудь низенький попросит высокого подать ему товар с верхней полки в супермаркете, так как ему не дотянуться, тот с улыбкой подаст. Но попробуйте попросить кого-нибудь низенького подать вам товар с самой нижней полки, так как ему не нужно так сильно нагибаться...

Плохая примета - это когда ты провел ночь с девушкой, просишь наутро показать ее фотку в паспорте, а она говорит, что у нее пока нет паспорта...