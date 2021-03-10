Сохраняйте позитив: утренние анекдоты

За ужином жена жалуется мужу:

- Представляешь, Иван Петрович оказывается женоненавистник, говорит, что женское место исключительно у плиты.

Муж, тоскливо ковырявшийся вилкой в тарелке с непонятного цвета и запаха едой, оживился:

- Дорогая, а ты отомсти ему - пригласи к нам на ужин.

Чем отличается депутат от обычного человека?

Услышав треск, обычный человек незаметно проверяет брюки, а депутат - рожу.

Трудно понять работников банка. Почему они привязывают шариковые ручки? Им доверяешь деньги, а они не могут доверить хотя бы пластиковую ручку.

Умирает старый еврей, подзывает жену и говорит:

- Ты знаешь, я на всем в жизни всегда экономил. И вот сейчас не могу себе простить, что уже не смогу сам выбрать дешевый гроб!

- Так выбери сейчас.

- Ага. А вдруг потом подешевеют?!

В издательстве "Детская литература" вышло в свет учебное пособие для самых маленьких - "С кем такое хорошо и с кем такое плохо".