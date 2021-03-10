Сделай паузу и подними себе настроение: смешные анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели Интернет? Я опросил всех своих 26 сестер и братьев — из них тоже никто не знает…

И почему мужчины так боятся женщин? Ну что мы можем сделать? Ну настроение испортить, ну жизнь сломать…… И все!

Когда фломастер перестает писать, в него заливают спирт, чтобы он заиграл новыми, яркими красками. знаете, что я понял? я фломастер…

Раньше психологи были не нужны: батя одним подзатыльником очищал карму, восстанавливал ауру, снимал негативную энергетику.

Есть такая пытка: человек долго-долго сидит в офисе, и ему очень-очень медленно капает на карточку зарплата, и он от этого сходит с ума.