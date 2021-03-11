Смех повышает иммунитет: забавные анекдоты на утро

– Пробовал на одной руке отжиматься?

– Ага.

– Спина не хрустела?

– Нет, нос болел.

Когда ты умираешь, люди плачут и умоляют тебя вернуться, но, когда ты делаешь это, они убегают и кричат.

Купил папиросы “Николай II”, но у меня их все расстреляли.

Училка задает Вовочке вопрос:

– Вот представь, я даю тебе 200 долларов. Ты отдаешь $50 Машеньке, $50 Леночке и $50 Наташеньке. Что у тебя будет? Вовочка:

– Оргия…

– Ты мог бы убить человека?

– Нет.

– Почему?

– Я сегодня с женой в театр иду. Давай завтра?