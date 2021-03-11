Смех повышает иммунитет: забавные анекдоты на утро

– Пробовал на одной руке отжиматься?
– Ага.
– Спина не хрустела?
– Нет, нос болел.
Когда ты умираешь, люди плачут и умоляют тебя вернуться, но, когда ты делаешь это, они убегают и кричат.
Купил папиросы “Николай II”, но у меня их все расстреляли.
Училка задает Вовочке вопрос:
– Вот представь, я даю тебе 200 долларов. Ты отдаешь $50 Машеньке, $50 Леночке и $50 Наташеньке. Что у тебя будет? Вовочка:
– Оргия…
– Ты мог бы убить человека?
– Нет.
– Почему?
– Я сегодня с женой в театр иду. Давай завтра?