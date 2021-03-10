Конец плохому настроению: прикольные анекдоты на вечер

– По какому признаку можно определить человека, которому рискованно давать деньги взаймы?
– Он просит их у тебя, а не у банка.
Работать надо много, интенсивно, без выходных, до дыма из жопы. Чтобы потом позволить себе самые дорогие антидепрессанты и самого крутого психотерапевта.
Я посетил десятки стран, проплыл семь морей, но нигде не нашёл регион, в котором была бы доступна музыка в инстаграме.
– Сынок, что за чудовищ ты нарисовал?
– Это наши соседи!
– Почему?
– Ты сам говорил, что у нее ноги от ушей, а у него руки из жопы!
Если женщина выглядит грустной, скажи “Ты бы выглядела лучше, если бы улыбалась чаще” – и ты больше никогда не увидишь ее грустной. Потому что будешь мёртв.