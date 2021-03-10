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Конец плохому настроению: прикольные анекдоты на вечер

Конец плохому настроению: прикольные анекдоты на вечер
Обновлено 17:17 Сегодня Телеграф

– По какому признаку можно определить человека, которому рискованно давать деньги взаймы?

– Он просит их у тебя, а не у банка.

Работать надо много, интенсивно, без выходных, до дыма из жопы. Чтобы потом позволить себе самые дорогие антидепрессанты и самого крутого психотерапевта.

Я посетил десятки стран, проплыл семь морей, но нигде не нашёл регион, в котором была бы доступна музыка в инстаграме.

– Сынок, что за чудовищ ты нарисовал?

– Это наши соседи!

– Почему?

– Ты сам говорил, что у нее ноги от ушей, а у него руки из жопы!

Сделай паузу и подними себе настроение: смешные анекдоты

Если женщина выглядит грустной, скажи “Ты бы выглядела лучше, если бы улыбалась чаще” – и ты больше никогда не увидишь ее грустной. Потому что будешь мёртв.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 637

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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