Конец плохому настроению: прикольные анекдоты на вечер

– По какому признаку можно определить человека, которому рискованно давать деньги взаймы?

– Он просит их у тебя, а не у банка.

Работать надо много, интенсивно, без выходных, до дыма из жопы. Чтобы потом позволить себе самые дорогие антидепрессанты и самого крутого психотерапевта.

Я посетил десятки стран, проплыл семь морей, но нигде не нашёл регион, в котором была бы доступна музыка в инстаграме.

– Сынок, что за чудовищ ты нарисовал?

– Это наши соседи!

– Почему?

– Ты сам говорил, что у нее ноги от ушей, а у него руки из жопы!

Если женщина выглядит грустной, скажи “Ты бы выглядела лучше, если бы улыбалась чаще” – и ты больше никогда не увидишь ее грустной. Потому что будешь мёртв.