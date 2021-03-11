Прочитал прикольчик - получил задорчик: веселые анекдоты

– Девушка, давайте с вами переспим.
– У меня даже нет слов от такого нахальства.
– А вы кивните.
Прихожу к мужу: – Ты мне нужен как мужчина.
Муж: – Паук?
Я: – Да. Откуда ты знаешь, что именно паук?!
Муж: – У тебя специальное выражение лица для пауков.
Мне нравится оставаться дома целый день. И не потому, что я отдыхаю, а потому, что мои деньги остаются в сохранности.
Если вы умираете от головной боли, намажьте виски ароматическими маслами,теперь вы как будто умираете в сосновом лесу.
Почему цены на пену для бритья и трусы к 23 не меняются, а на цветы к 8 марта дорожают в 2-3-4 раза?